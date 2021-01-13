مونديال اليد – استبعاد الأحمر وإسلام حسن من قائمة المنتخب لمواجهة تشيلي وتواجد هاشم وزين

أعلن روبيرتو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن قائمة الفراعنة لمواجهة تشيلي في بطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر مونديال اليد في نسخته الـ27 بين 13 و31 يناير الجاري.

وتلعب مصر ضد تشيلي في المباراة الافتتاحية للمونديال، اليوم، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة.

وجاءت قائمة مصر لمواجهة تشيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عصام الطيار

اللاعبون: يحيى الدرع - سيف الدرع - إبراهيم المصري - يحيى خالد - محمد سند - علي زين - حسن قداح - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - عمر الوكيل - أكرم يسري - أحمد هشام السيد - أحمد مؤمن - محسن رمضان

وتم استبعاد كل من: أحمد الأحمر – أحمد هشام سيسا – إسلام حسن – عبد الرحمن فيصل من مواجهة تشيلي.

وتضم قائمة كل منتخب 20 لاعبا، على أن يتم ضم 16 لاعبا فقط في قائمة كل مباراة.

بينما تم وضع الرباعي: عبد الرحمن حُميد – أحمد عادل – خالد وليد – أحمد خيري على قائمة الانتظار تحسبا لمشاركة في أي مباراة.

وتقع مصر في المجموعة السابعة مع كل من: السويد، تشيلي ومقدونيا الشمالية بعد انسحاب التشيك من البطولة.