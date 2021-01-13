مونديال اليد – لاعبا تشيلي لـ في الجول: نستغل غياب جماهير مصر.. ونأمل بتحقيق المفاجأة

عبر الأخوان إيميل وإروين فيوشتمان عن سعادتهما للعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم لليد ضد منتخب مصر.

وتستضيف مصر مونديال اليد في نسخته الـ27 من 13 وحتى 31 يناير من الشهر الحالي.

وستلعب تشيلي المباراة الافتتاحية للبطولة ضد مصر، بعدما وقعت في المجموعة السابعة التي تضم السويد ومقدونيا الشمالية بدلا من التشيك التي انسحبت من البطولة.

وقال إيميل فيوشتمان لـFilGoal.com: "من الرائع اللعب ضد مصر في أول مباراة. سبق لنا أن لعبنا المباراة الافتتاحية من قبل 3 مرات والآن ستكون المرة الرابعة وهو أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف صانع ألعاب تشيلي "شاهدنا العديد من مباريات منتخب مصر للاستعداد له ونعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب وأعرف كل اللاعبين".

وعن لعب البطولة دون جماهير، قال: "أحب اللعب بجماهير حتى لو سألعب ضد جماهير الفرق الأخرى. لكن فيروس كورونا يحرمنا من بمدرجات ممتئلة".

وحول استعدادات تشيلي للبطولة، أوضح "خضنا فترة الإعداد في مقدونيا ولعبنا مباراة ودية ضدهم. الإعداد للبطولة جيد حتى الآن".

وتابع صاحب الـ37 عاما "أتمنى أن نذهب بعيدا في البطولة ونتأهل للدور الثاني".

وبسؤاله عن "من سيكون الحصان الأسود للبطولة؟"، قال: "أتمنى أن يكون نحن. أتمنى أن تحقق تشيلي ذلك".

وعلق على قرار زيادة عدد فرق البطولة لـ32 منتخبات بدلا من 24، قائلا: "كان قرارا جيدا لتطوير كرة اليد وانتشارها حول العالم".

ولعب فيوشتمان 122 مباراة دولية مع منتخب تشيلي سجل بها 325 هدفا، كما شارك في 4 بطولات كأس العالم، أعوام: 2011 و2013 و2017 و2019.

ويلعب فيوشتمان حاليا في صفوف نادي بنيدروم الإسباني.

إيميل لن يكون ممثل عائلة فيوشتمان الوحيد في البطولة، بل سيلعب مع شقيقيه: إروين وهارالد.

وعن ذلك، قال: "الأمر يعني لي الكثير. لدي شقيقان يلعبان للمنتخب، وأعظم شعور في العالم هو اللعب مع أشقائي بقميص المنتخب".

**الأشقاء الثلاثة: إروين (رقم 4)، هارالد (رقم 20) وإيميل (رقم 10)

ويلعب هارالد (33 عاما) في مركز الجناح الأيسر لمنتخب تشيلي وشارك في 39 مباراة سجل بها هدفا.

أما إروين فيوشتمان الشقيق الأصغر والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر فاختلف مع إيميل بشأن الحضور الجماهيري.

وقال إروين فيوشتمان لـ FilGoal.com عن غياب الجماهير عن الحضور: "لن أقول أن هذا سيساعدنا، لكن حين تلعب على أرضك تمتد قوتك من جماهير، لكن هذا لن يحدث الآن، وهذا سيكون أمر إيجابي لنا علينا استغلاله".

وعن مواجهة مصر، قال: "كل لاعب يتمنى أن يلعب المباراة الافتتاحية. أتطلع لهذا اللقاء".

وحول اللعب مع أشقائه في كأس العالم، قال: "هذا من أفضل الأشياء التي تعطيني دافع للأمام. هو شعور خاص للغاية".

وبسؤاله عن "من هو أمهر لاعب في عائلة فيوشتمان؟"، قال: "بالطبع أخي إيميل".

وعن هدف تشيلي في البطولة، قال: "هدفنا هو العبور من الدور الرئيسي، وبعدها نحلم بمواصلة المشوار".

وحول معرفته باللاعبين المصريين، قال: "أعرف أحمد الأحمر. شاهدت له العديد من مقاطع الفيديو سابقا".

ويلعب إروين (30 عاما) لنادي أديمار ليون الإسباني، وشارك مع تشيلي 51 مباراة دولية وسجل بها 220 هدفا.

وتلعب تشيلي ضد مصر والسويد ومقدونيا الشمالية بالترتيب في كأس العالم لكرة اليد.