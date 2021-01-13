كونتي يغير رأيه: أتوقع أشياء عظيمة من إريكسن

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 15:31

كتب : محرر في الجول

كريستيان إريكسن - إنتر

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر أن كريستيان إريكسن صانع ألعاب الفريق قادر على تقديم أشياء عظيمة مع الفريق في الفترة المقبلة بهذا المركز.

تصريح كونتي يأتي عكس ما عبر عنه في نوفمبر الماضي حين قال إن إريكسن "غير مناسب للعب في هذا المركز".

وقال كونتي قبل مواجهة فيورنتينا في كأس إيطاليا: "لدينا الوقت للعمل مع إريكسن بشأن بعض الأمور الخططية في مركز صانع الألعاب، المركز الذي لا يتواجد به أحد حاليا سوى مارسيلو بروزوفيتش".

وأضاف "أتوقع منه أن يقوم بأشياء عظيمة في هذا المركز".

وأتم "في مسيرة اللاعب هناك لحظات جيدة وسيئة، لكن يجب أن يكون لديك العقلية للتغلب على الصعوبات".

وشارك إريكسن في 393 دقيقة في الموسم الحالي مع إنتر.

قلة مشاركات إنتر جعلت أندية فالنسيا وباريس سان جيرمان ترغب في التعاقد معه وفقا لتقارير صحفية إسبانية وإيطالية.

وانتقل إريكسن (28 عاما) لإنتر في يناير عام 2020 قادما من توتنام.

وإجمالا شارك إريكسن في 39 مباراة مع إنتر وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

إنتر أنطونيو كونتي
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