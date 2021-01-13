سكاي: بند "عدم التكيف" يمكن أن يسهل انتقال الشعراوي إلى روما

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

روما الشعراوي باتريك شيك

يمكن أن يساعد أحد بنود تعاقد ستيفان شعراوي مع شنغهاي شينهوا على العودة إلى روما من جديد.

ستيفان الشعراوي

النادي : شنجهاي شنهوا

روما

انتقل الشعراوي إلى شنغهاي مقابل 16 مليون يورو في صيف 2019 ويكافح للعودة إلى روما لعدم التكيف مع كرة القدم الصينية.

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن فريق روما يعمل على إعادة الشعراوي في يناير الجاري.

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ويرتبط الشعراوي بتعاقد مع الفريق الصيني حتى صيف 2022.

وتزعم قناة سكاي أن الشعراوي لديه بند "عدم التكيف" في تعاقده الحالي ويمكنه إنهاء الصفقة لعدم استقراره في الصين.

ويسعى الشعراوي للرحيل والعودة إلى روما في يناير على أمل الانضمام لمنتخب إيطاليا في منافسات يورو 2020 هذا الصيف.

ويستعد الشعراوي لفعل أي شيء من أجل العودة إلى الدوري الإيطالي من أجل المنتخب.

الشعراوي روما
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