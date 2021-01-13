رومانو: إسلام سليماني أكمل الكشف الطبي في ليون

قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبورت إن إسلام سليماني الجزائري أكمل الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لفريق ليون الفرنسي.

إسلام سليماني النادي : ليستر سيتي أولمبيك ليون

وكتب رومانو في تويتر أن سليماني (32 عاما) سيوقع على عقد انتقاله لليون بعد خضوع موسى ديمبييلي لكشف طبي في أتليتكو مدريد.

ويسعى أتليتكو للحصول على خدمات ديمبيلي من ليون بعد فسخ تعاقده مع دييجو كوستا.

ومع اقتراب ديمبيلي من فريق روخيبلانكوس، يسعى ليون للظفر بخدمات مهاجم الجزائر سليماني.

Islam Slimani has just completed his medicals with Olympique Lyonnays and he’s expected to sign his contract after Moussa Dembele will undergo his medicals in Madrid as new Atléti player. 🤝 🔵 #LCFC #OL #Atleti — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2021

وشارك سليماني لمدة 19 دقيقة فقط مع ناديه ليستر سيتي في الموسم الجاري، يبحث لاعب محاربي الصحراء عن فريق يعيده للمشاركة في المستطيل الأخضر.

ولعب سليمان في موناكو الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ليستر، وينتهي عقده مع الأخير في يونيو المقبل.