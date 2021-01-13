رومانو: إسلام سليماني أكمل الكشف الطبي في ليون

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 14:22

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبورت إن إسلام سليماني الجزائري أكمل الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لفريق ليون الفرنسي.

وكتب رومانو في تويتر أن سليماني (32 عاما) سيوقع على عقد انتقاله لليون بعد خضوع موسى ديمبييلي لكشف طبي في أتليتكو مدريد.

ويسعى أتليتكو للحصول على خدمات ديمبيلي من ليون بعد فسخ تعاقده مع دييجو كوستا.

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ومع اقتراب ديمبيلي من فريق روخيبلانكوس، يسعى ليون للظفر بخدمات مهاجم الجزائر سليماني.

وشارك سليماني لمدة 19 دقيقة فقط مع ناديه ليستر سيتي في الموسم الجاري، يبحث لاعب محاربي الصحراء عن فريق يعيده للمشاركة في المستطيل الأخضر.

ولعب سليمان في موناكو الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ليستر، وينتهي عقده مع الأخير في يونيو المقبل.

إسلام سليماني
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