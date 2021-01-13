تقرير: ريال مدريد يتحمل راتب يوفيتش أثناء إعارته إلى إينتراخت

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 14:08

كتب : محرر في الجول

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

يتحمل ريال مدريد راتب مهاجمه لوكا يوفيتش أثناء إعارته لفريق إينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار سوق الانتقالات، فإن ريال مدريد سيقوم بدفع راتب مهاجمه الصربي أثناء فترة الإعارة.

وأوضح رومانو أن يوفيتش طلب من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد السماح له بالإعارة والعودة لإينتراخت فرانفكورت وهو ما وافق عليه المدرب الفرنسي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن الإعلان الرسمي لإعارة يوفيتش سيكون يوم السبت المقبل.

وخاض يوفيتش 208 دقيقة فقط الموسم الجاري مع ريال مدريد وغاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا وإصابات أخرى ولأسباب فنية ومشاكل وصلت إلى السجن في بلاده.

لوكا يوفيتش (22 عاما) سجل 27 هدفا في موسم 2018-19 مع فرانكفورت ومن ثم انتقل لصفوف ريال مدريد قادما من بنفيكا مقابل 60 مليون يورو.

وارتبط اسم يوفيتش بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية أبرزها لميلان الإيطالي.

ريال مدريد
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