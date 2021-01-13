سبورت: شكوك حول مشاركة ميسي ضد سوسيداد بعد عدم تواجده في حافلة الفريق

لم يصعد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة إلى متن حافلة برشلونة مع زملائه في قرطبة من أجل خوض التدريب الآخير قبل مواجهة ريال سوسيداد في كأس السوبر الإسبانية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن رونالد أراوخو مدافع برشلونة لم يتواجد في البداية لكنه لحق بزملائه بعد ذلك.

وأوضح التقرير أن ميسي وأراوخو شاركا بشكل طبيعي في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء.

كومان كان قد صرح يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي أن هناك لاعبين عديدين يشعرون بـ"عدم" الراحة وبينهم ميسي، لذا لذا قام باستبداله ضد غرناطة.

وصرح كومان: "الجميع سيكون متاحا يوم غد، سواء ميسي أو أراوخو، إنها مباراة ضد فريق قوي ويمكننا أن نصل للمرحلة التالية".

ويواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية في العاشرة مساء.