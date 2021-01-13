مخيتاريان: سعيد في روما وسأناقش التجديد قريبا

كشف هنريك مخيتاريان لاعب روما عن سعادته في النادي موضحا مناقشة التجديد قريبا.

هنريك مخيتاريان النادي : روما روما

وانتقل مخيتاريان في صفقة انتقال حر من آرسنال الصيف الماضي.

وأعرب مخيتاريان عن رضاه بمستواه في فريق العاصمة الإيطالية وسعادته بالاستمرار.

وقال مخيتاريان لـ صحيفة لا ريبابليكا: "آمن روما بي ويمكنك أن ترى ذلك من خلال اللعب".

وشدد "أنا سعيد هنا وبالتأكيد أرغب في الاستمرار".

وسجل مخيتاريان ثمانية أهداف وساهم بمثلهم في 17 مباراة بالدوري حتى الآن.

وأتم لاعب روما "لم يكن هناك وقت لمناقشة التجديد للنادي، وفي غضون أيام قليلة لعبنا أمام إنتر ولاتسيو".