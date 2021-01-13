مخيتاريان: سعيد في روما وسأناقش التجديد قريبا

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

مخيتاريان - روما - ساسولو

كشف هنريك مخيتاريان لاعب روما عن سعادته في النادي موضحا مناقشة التجديد قريبا.

وانتقل مخيتاريان في صفقة انتقال حر من آرسنال الصيف الماضي.

وأعرب مخيتاريان عن رضاه بمستواه في فريق العاصمة الإيطالية وسعادته بالاستمرار.

أخبار متعلقة
رائعة حكيمي لا تكفي.. روما يتعادل مع إنتر لمصلحة ميلان تقرير: اقتراب عودة الشعراوي وكلويفرت إلى روما روما يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في بولونيا بشوط واحد.. ونابولي ينجو من فخ سامبدوريا أيمن يونس: عقد شيكابالا لا يليق بقائد الزمالك التاريخي.. هو بالنسبة للجماهير مثل توتي في روما

وقال مخيتاريان لـ صحيفة لا ريبابليكا: "آمن روما بي ويمكنك أن ترى ذلك من خلال اللعب".

وشدد "أنا سعيد هنا وبالتأكيد أرغب في الاستمرار".

وسجل مخيتاريان ثمانية أهداف وساهم بمثلهم في 17 مباراة بالدوري حتى الآن.

وأتم لاعب روما "لم يكن هناك وقت لمناقشة التجديد للنادي، وفي غضون أيام قليلة لعبنا أمام إنتر ولاتسيو".

روما مخيتاريان
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: بند "عدم التكيف" يمكن أن يسهل انتقال الشعراوي إلى روما 32 دقيقة | ميركاتو
رومانو: إسلام سليماني أكمل الكشف الطبي في ليون 33 دقيقة | ميركاتو
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إلغاء اختبار "رابيد تيست" واستبداله بمسحة قبل 48 ساعة من المباريات 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد يتحمل راتب يوفيتش أثناء إعارته إلى إينتراخت 46 دقيقة | ميركاتو
سبورت: شكوك حول مشاركة ميسي ضد سوسيداد بعد عدم تواجده في حافلة الفريق 54 دقيقة | أوروبا
رومانو: برشلونة توصل لاتفاق نهائي لضم مدافع مانشستر سيتي 57 دقيقة | ميركاتو
مخيتاريان: سعيد في روما وسأناقش التجديد قريبا 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يختار سيميوني أفضل مدرب في آخر 10 سنوات ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك