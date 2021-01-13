الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يختار سيميوني أفضل مدرب في آخر 10 سنوات

نال الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد لقب أفضل مدرب في العقد الأخير (من 2011 إلى 2020) من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS).

وذلك بعد حصول المدرب البالغ عمره 50 عاما على أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المذكورة.

ويحصل كل مدرب على نقاط وفقا لترتيب فريقه في البطولات المختلفة في كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2020.

وفي آخر عقد توج سيميوني بسبعة ألقاب مع فريق روخيبلانكوس وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وحصل نجم أتليتكو وإنتر ميلان السابق على 152 نقطة وجاء بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ثانيا برصيد 144 نقطة.

والثالث يورجن كلوب مدرب ليفربول (105) والرابع جوزيه مورينيو مدرب توتنام (91) والخامس ماسيميليانو أليجري المدرب الأسبق ليوفنتوس وميلان (77).

والسادس أوناي إيمري المدرب الأسبق لإشبييلية وباريس سان جيرمان وأرسنال (70) والسابع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد (59).

والثامن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون والتاسع ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس والعاشر مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت والحادي عشر أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان والثاني عشر كلاوديو رانييري المدرب الأسبق لليستر سيتي.

والثالث عشر أليكس فيرجسون المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد والرابع عشر لويس إنريكي مدرب إسبانيا والخامس عشر يوب هاينكس المدرب الأسبق لبايرن ميونيخ والسادس عشر إرنستو فالفيردي المدرب الأسبق لبرشلونة والسابع عشر أرسين فينجر المدرب الأسبق لأرسنال.

والثامن عشر ليوناردو يارديم المدرب الأسبق لموناكو والتاسع عشر جيسي مارش مدرب ريد بول سالزبورج والعشرون لوران بلان المدرب الأسبق لفرنسا وباريس وبوردو.