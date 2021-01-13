تقرير: ميلان يرفع عرضه لتجديد تشالهان أوجلو

يجتمع ممثلو هاكان تشالهان أوجلو لاعب ميلان مع النادي بعد رفع قيمة تجديد اللاعب.

ورفع ميلان قيمة عرضه إلى 4 ملايين يورو في الموسم الواحد من أجل إقناع تشالهان أوجلو بالاستمرار مع الفريق.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن عرض ميلان بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعب كل عام.

وبات اللاعب أساسيا تحت قيادة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الذي يحتل صدارة الترتيب عقب 17 جولة من الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن جلوس ممثلي تشالهان أوجلو مع نادي ميلان سيجعل التجديد قريبا.

ولعب تشالهان أوجلو 24 مباراة مع ميلان هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع 9 آخرين.