مران الأهلي - عودة السولية ووحيد للتدريبات الجماعية.. وبرنامج تأهيلي لمروان محسن

عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح الأربعاء، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري.

وانتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في المران الجماعي بعد تعافيه بشكل نهائي من فيروس كورونا وأدى برنامجا تأهيليا لتجهيزه بدنيا.

وتعافى محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة، وشارك في المران الجماعي بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وقرر بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يوم الخميس، على أن يستأنف المران يوم الجمعة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وعقد المدرب الجنوب إفريقي جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

واستكمل مروان برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية في إطار تجهزيه للمرحلة المقبلة.

وتعافى مروان من الإصابة بفيروس كورونا، وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 4-1 على الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المصري الممتاز.