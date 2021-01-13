تنس - ميار شريف إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة

واصلت ميار شريف البطلة المصرية تألقها في ملاعب التنس بعد حجز مقعدها في الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات العام الكبرى "جراند سلام".

وتغلبت ميار شريف على الصربية أليكساندرا كرونيتش بمجموعتين دون في الدور الختامي من تصفيات أستراليا المفتوحة للتنس.

حسمت ميار التأهل بالفوز على اللاعبة الصربية المصنفة 232 عالميا بنتيجة 6-1 و6-2 في أقل من ساعة وعشر دقائق.

وكانت ميار أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام" وذلك في نسخة رولان جاروس الأخيرة.

وتأتي ميار شريف في التصنيف رقم 128 عالميا وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.