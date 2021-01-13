مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: ربيع ياسين مرشح لتدريب الفريق.. جهاز العيسوي مؤقت

قال مصدر داخل النادي الإسماعيلي إن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، إذ ترى إدارة النادي أن جهاز أبو طالب العيسوي الحالي مؤقت لحين الاستقرار على مدرب جديد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق ضمن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب الفريق".

وواصل "إدارة الإسماعيلي ترى أن جهاز أبو طالب العيسوي مؤقت يتولى المسؤولية لحين الاستقرار على مدرب جديد".

وأضاف "الاتجاه داخل الإدارة حاليا لتحديد اسم مدرب يتولى مهمة تدريب الفريق خلال الموسم الحالي".

وكان ربيع ياسين قد استقال من منصبه كمدرب لمنتخب الشباب على خلفية الأزمة الأخيرة لتفشي وباء كوفيد 19 بين صفوف منتخب الشباب خلال تواجده بتونس لخوض غمار منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم. (طالع التفاصيل)

وكان الإسماعيلي قد عين طلعت يوسف خلفا لـ ريكاردو، إلا أن المدرب المصري لم يتواجد ضمن أسوار النادي سوى ليومين، لتقرر إدارة الدراويش تكليف العيسوي بالمهمة.