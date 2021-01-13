دوناروما يغيب عن مواجهة ربع نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

دوناروما

يغيب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان عن مواجهة ميلان المقبلة في كأس إيطاليا بسبب الإيقاف.

ويأتي ذلك بسبب اعتراض دونارما على قرار الحكم في ثمن النهائي أمام تورينو رغم عدم مشاركته في التشكيل.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن دوناروما اعترض على قرار الحكم بصوت عال وطالب بركلة جزاء لزميله رافائيل لياو.

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وقرر حكم اللقاء طرد حارس مرمى ميلان أمام تورينو بسبب الاعتراض بعد تدخل من حارس المرمى على لياو.

وفاز ميلان بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس إيطاليا لكن دوناروما لن يكون متاحا.

وأشار التقرير إلى أن الإيقاف سيتعلق بمباراة الكأس ولن يؤثر على مواجهة ميلان أمام كالياري في الدوري الإيطالي.

ميلان دوناروما
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