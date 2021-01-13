فالدانو: رحيل راموس عن ريال مدريد خسارة للطرفين.. انظروا لرونالدو

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 11:10

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - سيرخيو راموس - كريستيانو رونالدو - ريال مدريد

يرى خورخي فالدانو نجم ريال مدريد السابق أن رحيل سيرخيو راموس عن الفريق الإسباني سيكون خسارة للطرفين.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ريال مدريد

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفين لاتفاق للتجديد حتى الآن.

وقال فالدانو عبر إذاعة "أوندا سيرو": "الأمر سينتهي بتجديده لريال مدريد".

وأضاف "ستكون خسارة فادحة للطرفين إذا لم يتم التجديد".

واستشهد فالدانو بما حدث للفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018.

وقال: "نفس الأمر حدث مع رونالدو. ريال مدريد لم يفز بدوري أبطال أوروبا (منذ رحيله) وكريستيانو لم يفز بأي كرة ذهبية".

وتحول فالدانو للحديث عن مواطنه ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين في انتصار برشلونة برباعية دون مقابل على غرناطة.

وقال: "ميسي استعاد ابتسامته".

وأتم فالدانو حواره بالحديث عن تقنية حكم الفيديو المساعد، قائلا: "لا يبدو لي أن هذه التقنية تساعد في لعب كرة قدم دون أخطاء".

ولعب فالدانو مع ريال مدريد في الفترة ما بين 1984 وحتى 1987 وفاز مع الفريق بلقبين للدوري الإسباني ومثلهما لكأس الاتحاد الأوروبي.

وعمل فالدانو مديرا رياضيا لريال مدريد من 2000 وحتى 2009، كما كان الرئيس التنفيذي للنادي من عام 2009 وحتى 2011.

كما تولى تدريب ريال مدريد من عام 1994 وحتى يناير لعام 1996.

سيرخيو راموس كريستيانو رونالدو ريال مدريد
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