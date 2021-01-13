تقرير: مانشستر يونايتد يريد التوقيع مع راموس

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 10:52

كتب : محرر في الجول

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

تحاول إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق للتجديد.

وتنوي إدارة مانشستر يونايتد تقديم عقدا لمدة موسمين للمدافع الإسباني.

محاولة ضم راموس لم تكن الأولى. حيث حاول مسؤولو النادي الإنجليزي في التعاقد معه عام 2015 أثناء تجديد عقده أيضا مع ريال مدريد لكنه استمر مع الفريق الإسباني في النهاية.

إلا أن مانشستر يونايتد سيجد منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الذي يرغب بالحصول على خدمات اللاعب وفقا لما نشرته "ماركا" الإسبانية.

وانتقل راموس (34 عاما) لريال مدريد عام 2005 قادما من إشبيلية.

ولعب راموس 667 مباراة مع الفريق وسجل بها 100 هدفا وصنع 40.

وفاز راموس بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

ريال مدريد مانشستر يونايتد
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