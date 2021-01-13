وزير الرياضة: كأس العالم لليد لها قيمة كبيرة مثل كرة القدم.. والتنظيم سيليق باسم مصر

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

وزير الشباب والرياضة - مؤتمر تنظيم قرعة مونديال اليد

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن بطولة كأس العالم لليد لها قيمة كبيرة مثل نظيرتها في كرة القدم، وشدد على أن التنظيم سيليق باسم مصر والدولة الحديثة.

وصرح صبحي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كأس العالم لليد له قيمة كبيرة مثل كرة القدم، حضرنا البروفات وستليق باسم مصر".

وواصل "الخبرة والدقة صنعت في مصر، الاتحاد الدولي اتخذ كافة حساباته كاملة، واختار التوقيت لإقامة البطولة ورفض التأجيل ووضع كافة الاحتمالات الممكنة".

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وأكمل "أمريكا كانت اختيار من الاتحاد الدولي ولم تخض تصفيات وقام بحساباته وسويسرا موجودة وهناك دولة أخرى، الاتحاد الدولي قام بكافة حساباته، وستكتمل الفرق بكل الإجراءات المتبعة".

وتابع "استاد القاهرة في أبهى صوره، مثل استضافة كأس إفريقيا لكرة القدم، والآن في ظروف استثنائية باهتمام كل مصري والإعلام سننقل صورتنا بهذا الشكل الجيد للعالم، وكم اهتمام الشعب المصري والقيادة السياسية بكل التفاصيل للدولة الحديثة".

وأتم "لا تغيير في الملاعب التي ستحتضن البطولة".

وتنطلق أولى مباريات كأس العالم لليد المقامة في مصر 2021، بين منتخب مصر ونظيره تشيلسي في أولى مباريات دور المجموعات في السابعة مساء بتوقيت القاهرة على قناة "أون تايم سبورتس 3".

مونديال اليد كأس العالم لكرة اليد مصر 2021
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