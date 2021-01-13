ساؤول: أُهدي هدف إشبيلية لزوجتي.. والمهم هو العمل اليومي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 10:35

كتب : محرر في الجول

ساؤول نيجويز - أتلتيكو مدريد - إشبيلية

أهدى ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد هدفه بمرمى إشبيلية لزوجته التي على وشك الولادة.

وفاز أتليتكو مدريد على إشبيلية بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول للدوري الإسباني.

وقال ساؤول بعد المباراة: "لأول مرة أُهدي هدف لزوجتي وابنتي التي ستولد قريبا".

وأشار ساؤول إلى أن الهدف الذي سجله ساعده على اكتساب الثقة.

وأوضح "هذا يساعدني، لكن المهم هو العمل اليومي وليس مواصلة السقوط".

وأتم "العمل قد يكون خارج النادي وليس فقط للقيام بتقوية الجانب البدني، فكل شيء يساعد ويؤتى ثماره".

ويعد هدف ساؤول في إشبيلية هو الأول له خلال 19 مباراة لعبها مع أتلتيكو مدريد في كل المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة من 16 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة.

أتلتيكو مدريد
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