مواعيد مباريات الأربعاء 13 يناير 2021.. انطلاق مونديال اليد وسوبر إسبانيا وفرنسا

تبدأ اليوم أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر ويلعب الفراعنة ضد تشيلي في تمام الساعة 7 مساء وتنقل قناة أون تايم سبورتس 3 المواجهة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب مانشستر سيتي ضد برايتون (8 مساء - beIN 2) ويستضيف توتنام فريق فولام (10:15 مساء - beIN 1).

وفي اليونان تجري مواجهة مصرية في الدوري حين يلعب عمرو وردة ضد أحمد حسن "كوكا" مع باوك وأولمبياكوس على الترتيب.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (8 مساء - السعودية الرياضية 1).

ويواجه باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي (10 مساء - beIN 6).

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