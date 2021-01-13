مواعيد مباريات الأربعاء 13 يناير 2021.. انطلاق مونديال اليد وسوبر إسبانيا وفرنسا

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

كأس العالم لليد 2021

تبدأ اليوم أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر ويلعب الفراعنة ضد تشيلي في تمام الساعة 7 مساء وتنقل قناة أون تايم سبورتس 3 المواجهة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب مانشستر سيتي ضد برايتون (8 مساء - beIN 2) ويستضيف توتنام فريق فولام (10:15 مساء - beIN 1).

وفي اليونان تجري مواجهة مصرية في الدوري حين يلعب عمرو وردة ضد أحمد حسن "كوكا" مع باوك وأولمبياكوس على الترتيب.

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ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (8 مساء - السعودية الرياضية 1).

ويواجه باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي (10 مساء - beIN 6).

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مصر 2021
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