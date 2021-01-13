هاني سعيد: فتحي لم يفتعل مشكلة بسبب استبداله.. ولن أرد على ما يثار حول رمضان صبحي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 01:26

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

هاني سعيد: فتحي لم يفتعل مشكلة بسبب استبداله.. ولن أرد على ما يثار حول رمضان صبحي

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ما يثار حول افتعال أحمد فتحي لمشكلة بسبب استبداله في لقاء وادي دجلة في سابع جولات الدوري.

وتحدث هاني سعيد عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "فتحي لم يفتعل أي مشكلة ولو حدث ذلك فهذا يعني أن المدرب والإدارة ذات شخصية ضعيفة".

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وتابع "لعبت مع فتحي كثيرا ولم يفتعل أي مشكلة وهو لاعب صغير في السن هل يعقل أن يفتعلها الآن وهو من أصحاب الخبرات".

وكشف هاني سعيد في الوقت ذاته عن إصابة أحمد حمودي بقطع في وتر أكيلس وقال: "أجرى عملية وسيغيب من أربعة لستة أشهر".

وعما يثار حول إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي قال هاني سعيد: "هناك بعض الأحاديث لا ينبغي الرد عليها وهذه من بينها".

وواصل "رمضان بدأ يستعيد لياقته والقادم أفضل له".

أما عن إمكانية رحيل مدرب الفريق رودلفو أروابارينا قال: "من المبكر الحديث حول ذلك الأمر هو مدرب جيد جدا والنتائج ستتحسن في الفترة المقبلة".

ويحتل بيراميدز المركز السادس في الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض ست مباريات، وفاز في مواجهتين وتعادل ثلاث مرات وخسر في لقاء وحيد.

بيراميدز في الدوري رمضان صبحي أحمد فتحي
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