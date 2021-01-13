قاسم يوضح أسباب تألق إمام عاشور.. وهل يحتاج الزمالك مهاجما لتعويض رحيل مصطفى محمد

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 01:14

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام المصري

أشاد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك بتطور أداء إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقال قاسم لقناة النهار: "لابد أن تزرع في اللاعب الثقة ولولا مساندة لاعبي الزمالك له لم يكن ليظهر بالشكل الرائع الذي ظهر به".

وأضاف "بجوار إمام عاشور يلعب أحد قادة الفريق طارق حامد وأشرف روقا، وأحد اللاعبين الملتزمين داخل الملعب، وخارجه هو طيب ومتواضع وينفذ التعليمات بالحرف".

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وأكمل "كان يؤخذ عليه العصبية لكن الأمر اختلف الموسم الحالي بالهدوء وعرف كيف يلعب بجدية وخشونة مسموحة وأصبح لديه الثقة في التسديد من أي مكان دون خوف".

وواصل "إمام لديه الجرأة في التسديد على المرمى وأتمنى أن يحافظ عليها الفترة المقبلة، وهو من المميزين في مركزه وباتشيكو يثق به وهو جدير بذلك".

وتطرق للحديث عن إمكانية تعويض رحيل مصطفى محمد حال انتقاله لـ سانت إيتيان: "نستطيع المواصلة دون ضم مهاجما جديدا خاصة في ظل وجود لاعبين شباب"

وأتم "لا أريد أن استبق الأحداث، قد نحتاج مهاجما ثالثا بجوار مصطفى محمد وعمرو السعيد في ظل تفشي فيروس كورونا وخوفا من الإصابات".

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