ركلات الترجيح تنصر ميلان على تورينو في كأس إيطاليا بعد 120 دقيقة سلبية

حجز ميلان أول مقاعد ربع نهائي كأس إيطاليا بالتفوق على تورينو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ميلان تفوق منذ أيام على التورو بهدفين دون مقابل، وفي مواجهة الكأس فشل الفريقان في هز الشباك طيلة 120 دقيقة.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان وماركو جيامباولو مدرب تورينو أشركا في المباراة 13 لاعبا مختلفا عن مباراة السبت الماضي.

بواقع 5 تغييرات لميلان مقابل 8 لتورينو، فعاد للروسونيري ماتيو موساشيو للمشاركة لأول مرة منذ 325 يوما بعد تعافيه من الإصابة وبدأ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أساسيا.

وفي آخر 5 نسخ وصل تورينو لأشواط إضافية في 4 مناسبات منها مرتين أمام ميلان.

ميلان تفوق الموسم الماضي بالفوز 4-2، والموسم الحالي بالفوز بركلات الترجيح.

وسينتظر ميلان الفائز من مواجهة إنتر وفيورنتينا، لمعرفة هوية منافسه في ربع النهائي.

وصف المباراة

في الشوط الأول لم يكن هناك تهديد حقيقي لمرمى الفريقين لينتهي دون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني خرج زلاتان إبراهيموفيتش وسامو كاستييخو وعوضهما بيتير هاوجي وهاكان تشالهان أوجلو.

لاعبو ميلان بدأوا الضغط بقوة وفي الدقيقة 56 أرسل رافائيل لياو عرضية أرضية من الجهة اليمنى سددها دافيدي كالابريا في يد الحارس وتابع براهيم دياز الكرة لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

القائم ذاته تصدى لتسديدة لكالابريا بعد دقيقتين بالتحديد عقب عرضية من الجهة اليسرى، ليظل التعادل سائدا.

وفي الدقيقة 63 أشرك بيولي، كل من فرانك كيسي وثيو هيرنانديز لمزيد من السيطرة ولإنهاء الأمور بدلا من دافيدي كالابريا وموساشيو.

وفي الدقيقة 72 تعرض جانلويجي دوناروما للطرد من على مقاعد البدلاء بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح لياو عقب عرقتله من حارس تورينو.

انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف رغم محاولات ميلان لإنهاء المباراة، ليلجأ الفريقين للأشواط الإضافية.

تهديد من كلا الفريقين لكن أيضا دون فرص تذكر ليصلا لركلات الترجيح.

في ركلات الترجيح سجل لتورينو أندريا بيلوتي وساسا لوكيتش ولوسيانو، وأهدر توماس رينكون وسجل الحارس ميلينكوفيتش سافيتش الركلة الأخيرة لتورينو.

ولميلان سجل فرانك كيسي وثيو هيرنانديز وساندرو تونالي وأليسيو رومانيولي وسجل هاكان تشالهان أوجلو الركلة الأخيرة ليقود ميلان لربع النهائي.