نيمار جاهز لمباراة السوبر الفرنسي

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان جاهزية لاعبه نيمار دا سيلفا للمشاركة في مباراة كأس السوبر الفرنسي ضد مارسيليا يوم الأربعاء.

قبل 3 أسابيع، تعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليون في الدوري الفرنسي بعد تدخل قوي على قدمه.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نيمار متاح للمشاركة، لكن سنقرر صباح الأربعاء ما إذا كان سيلعب أم لا".

وأضاف "كيليان مبابي في حالة بدنية ممتازة. أما بالنسبة لنيمار فنحن نفكر في خيارات متنوعة لمباراة مارسيليا، لنكون قادرين على المنافسة قدر الإمكان".

وعانى نيمار من التواء في كاحله الأيسر وبعض الكدمات في العظام.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

وعن المباراة، أوضح المدرب الأرجنتيني "أعرف جيداً ما يعنيه الكلاسيكو بالنسبة للجماهير. إنها مباراة مختلفة، ويجب الفوز بها".

وأتم مدرب توتنام السابق "الأهم هو تحقيق الفوز، نريد أن نهدي الفرحة لجماهيرنا".