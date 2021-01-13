عبد الحفيظ: وليد نموذج يحتذى به.. وأجايي سيعود بعد مواجهة البنك الأهلي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

وليد سليمان يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وليد سليمان بـ "نموذج يحتذى به"، وكشف عن موعد عودة المصابين.

وقال عبد الحفيظ لقناة صدى البلد: "وليد سليمان لاعب ممتاز سلوكيا وفنيا، في المباراة الماضية شارك في الدقيقة 88 وسجل هدفا بمعنويات عالية وفكر احترافي، هو نموذج يحتذى به".

وليد سليمان سجل ثنائية في شباك الإنتاج الحربي بعدما شارك كبديل، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف الموسم الحالي.

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وعن صيام والتر بواليا التهديفي: "لا ننسى أنه انضم منذ 10 أيام، وشارك في مباراتين لديه ثقة في نفسه ونثق في قدراته".

الزامبي شارك في مباراتين لكنه فشل في هز الشباك مع الأهلي منذ انضمانه قادما من الجونة.

وأشاد عبد الحفيظ بـ أحمد ياسر ريان بعدما سجل هدفا في ظهوره الأول مع سيراميكا كليوباترا، قائلا: "هو لاعب له له مستقبل وانضم لفريق كبير وهدفنا أن يتألق ويعود مجددا".

وأكمل "كل الأسماء الهجومية في الفريق أداه في المباريات لفوز الأهلي، هدفنا هو أن نعدهم لتلك اللحظة ودورهم أن يكونوا مستعدين للمشاركة".

وتطرق للحديث عن موقف المصابين وموعد عودتهم: "جونيور أجايي سينضم للتدريبات الجماعية بعد مباراة البنك الأهلي، وطبعا سيكون متاحا لقائمة المونديال، كريم نيدفيد سيكون جاهزا آخر الشهر".

وسيلعب الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 يناير.

وواصل "محمود متولي ومحمد محمود سيعودان في الأسبوع الأول من مارس".

وأتم عن كأس العالم للأندية "أرسلنا 35 اسما في القائمة الأولية، والقائمة النهائية في الأسبوع الأخير من يناير، لدينا اجتماعات متواصلة لمواجهة عمالقة القارات على المستوى، نفكر في العديد من الإجراءات الطبية حتى لا نتفاجئ، وننتظر القرعة يوم 19".

وليد سليمان سيد عبد الحفيظ والتر بواليا
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