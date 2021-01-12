مونديال اليد - الانسحاب الثاني.. منتخب أمريكا يعلن عدم قدرته على المشاركة في بطولة العالم

أعلن منتخب أمريكا لكرة اليد انسحابه رسميا من مشاركته في كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تقام في مصر.

وأكد المنتخب الأمريكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفحوصات الأخيرة أثبتت وجود إصابات عديدة في صفوفه بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الخامسة رفقة فرنسا والنرويج والنمسا.

وقال مدرب أمريكا روبرت هيدلن في وقت سابق: " "كشفت المسحة الطبية عن إصابة 18 فردا من منتخب أمريكا. الوضع لا يصدق".

وأضاف "سنرسل 12 لاعبا لمصر يوم الأربعاء المقبل، لكننا لا نمتلك خط دفاع، لكن لدينا حارس مرمى".

وكشف "أجرينا مسحة طبية يوم الاثنين وجاءت سلبية. لكن ربما آتى إلينا شخصا من أمريكا حاملا للفيروس، ونشر العدوى بيننا".

وأتم"قد ننافس على كأس الرئيس".

وكأس الرئيس هي المقصود بها لتحديد المراكز بعيدة عن المربع الذهبي وربع النهائي.

وأصبح منتخب أمريكا هو ثاني فريق يعلن انسحابه من البطولة بعد منتخب التشيك.

وكان الاتحاد الدولي وضع عدة منتخبات كبدائل حال اعتذار أي منتخب عن عدم المشاركة وبالترتيب هم مقدونيا الشمالية وسويسرا وهولندا ومونتينجرو وأوكرانيا وصربيا.

لذا من المقرر أن يشارك منتخب مقدونيا الشمالية بدلا من التشيك وسويسرا بدلا من أمريكا.

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