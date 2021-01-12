مؤتمر موسيماني: الأداء الهجومي لم يكن جيدا.. ولماذا لم تسألونني عن وليد سليمان؟

"4 أهداف وثلاث نقاط جديدة حصلنا عليها لكن أدائنا لم يكن جيدا في الثلث الهجومي" هذه كانت الكلمات الأولى لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب الفوز على الإنتاج الحربي.

وانتصر الأهلي على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب الأهلي WEالسلام في سابع جولات الدوري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أدائنا في الثلث الهجومي لم يكن جيدا كنا نتخذ قرارات خاطئة في التمرير وأحيانا نرسل تمريرات قصيرة أو طويلة ولكن دفاعيا وفي خط الوسط كنا جيدين".

وعن لماذا يسجل الأهلي أهدافه متاخرا في الفترة الأخيرة قال: "هذه كرة القدم ولا توجد واسطة لتسجيل الأهداف في دقيقة معينة".

وأردف "نحن المدربين أذكياء ونقول إننا نختار نسجل في الشوط الثاني، لكن دعوني أقول لكم إننا في أول أربع مباريات لي كنا نسجل مبكرا في الدقيقة الثالثة أو الرابعة والآن هذا لا يحدث ولكن معك حق –يقصد الصحفي-".

وعن سر تبديلاته قال المدرب الجنوب إفريقي: "الحالة البدنية تؤثر علينا والتغيرات التي أجريها ليست بناء على خطة اللعب بل لإدارة الفريق".

وأوضح "أريد أن يكون أفشة وكهربا ورامي ربيعة جاهزين لخوض 90 دقيقة لذا قبل المباريات أخبر اللاعبين بتبديلاتي وموعدها حتى لو لعبوا جيدا وهذا ليكون الجميع في أتم جاهزية بدنية خاصة العائد منهم بعد إصابته بفيروس كورونا".

وواصل "اليوم منحت محمد هاني فرصة المشاركة كذلك ليكون لائقا، وحمدي فتحي قررت إراحته لمشاركته كثيرا في المباريات، واليوم منحت فرصة لرامي ربيعة بدلا من سعد سمير الذي حصل على فرصة المباراة الماضية وياسر إبراهيم يعرف ذلك الأمر حتى لا يسأل لماذا لم يحصل هو على فرصة المشاركة".

وأكمل موسيماني "هدفي أن يكون الجميع لائقا بدنيا حين موعد المشاركة في كأس العالم للأندية وبداية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

وعن هل يحتاج الأهلي لظهير أيمن جديد قال: "هل تقترحون علي اسم معين؟ لدينا بيكهام وأكرم توفيق وضد سيراميكا كليوباترا لأنهم كانوا يدافعون ولا يهاجمون دفعت بأكرم ليساند كهربا في سحب المدافعين نظرا لأن بيكهام لديه نزعة دفاعية أكبر".

وواصل "أتمنى أن يكون لدي ظهير أيمن مثل علي معلول كذلك".

وعن عدم تسجيل الأهلي لأهداف من ركلات ثابتة مؤخرا قال: "أنتم على حق وأبلغت اللاعبين بذلك وقلت لهم يجب أن نسجل من كرات ثابتة خاصة إننا نتدرب عليها وبأكثر من شكل".

وعقب نهاية المؤتمر قال موسيماني للصحفيين: " لماذا لم يسألني أحدكم عن وليد سليمان؟ اسألوني عن وليد سليمان الآن؟".

وأضاف "وليد سليمان لاعب كلاسيكي مؤثر جدا يشارك في دقائق قليلة ويسجل الأهداف ويصنع الفارق، يجلس على مقاعد البدلاء ولا يفتعل أي أزمات وعندما يشارك يقدم مستوى مميز ويسجل الأهداف".

وأتم موسيماني حديثه في المؤتمر الصحفي قائلا: "كنت أتمنى التواجد في مصر قبل عدة سنوات لتدريب وليد سليمان وهو صغير في السن".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ16 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك.