مختار: حذرت اللاعبين من صحوة الأهلي في الشوط الثاني

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 22:28

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الإنتاج الحربي

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي على أنه حذر لاعبيه من صحوة الأهلي في الشوط الثاني خلال مباراة الفريقين.

وخسر الإنتاج أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال مختار عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الأهلي دائما من المواجهات الصعبة على فريقنا".

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وأضاف "ظهرنا في الشوط الأول بشكل متزن وقدمنا أداء جيد ولكني حذرت اللاعبين من صحوة الأهلي في الشوط الثاني".

وأضاف "أهداف الأهلي خصوصا الثالث والرابع بهم الكثير من التوفيق لوليد سليمان رغم أنه لاعب هداف".

وأكمل "فارق الإمكانيات والتفكير في الفوز كان لصالح الأهلي بالتأكيد، بجانب التوفيق أيضا".

وأشار "أهدرنا قبل هدف الأهلي الرابع عدة فرص كادت تصعب المهمة عليه".

وواصل "كان من الممكن أن نتعامل مع الفرص بشكل أفضل ولكن في النهاية هناك فارق في الإمكانيات".

وعن باسم مرسي قال: "اللاعب مستمر مع الفريق ولكن لا نعلم هل سيجدد تعاقده أم لا، ولكن نتمنى استمراره ونتمنى أيضا أن نضم صفقات جديدة".

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