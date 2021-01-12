تنس - صفوت يودع تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة

ودع المصري محمد صفوت منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس المقامة في قطر.

اللاعب المصري خسر أمام البلجيكي كيمير كوبيانز بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4 ضمن مباريات الدور الثاني.

وستحسم هوية المتأهلين الـ16 إلى الدور الرئيسي لأولى بطولات الجراند سلام يوم الأربعاء عقب نهاية منافسات اليوم الأخير.

وكانت ميار شريف لاعبة التنس المصرية قد فازت على الأمريكية جريس مين المصنفة العالمية رقم 247 في الدور التاني من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفازت ميار شريف بالمباراة بنتيجة مجموعتين لمجموعة.

وستواجه ميار شريف الصربية ألكسندرا كرونينش في تصفيات الدور الختامي للبطولة.

وأصبحت ميار شريف أول مصرية تصل لدور رئيسي لبطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام".

وتأتي ميار شريف في التصنيف رقم 128 عالميا وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.