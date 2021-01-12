أحمد رفعت لـ في الجول: لا نستحق الهزيمة ضد الزمالك.. لنا ركلة جزاء واضحة

قال أحمد رفعت لاعب المصري إن فريقه لم يستحق الهزيمة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في الجولة السابعة.

وخسر المصري من الزمالك بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتحدث أحمد رفعت لـFilGoal.com قائلا: "لا نستحق الهزيمة في مجمل المباراة، الحكم كذلك كانت قراراته غريبة ولنا ركلة جزاء واضحة حتى تقنية الفيديو لم تراجعها".

وواصل "الحكم كانت قراراته عكسية وأعطاني إنذارا لاعتراضي على عدم حصولنا على خطأ لصالحنا".

وأضاف "الاستحواذ كان لنا طوال المباراة وتفوقنا على الزمالك وعلي ماهر مدرب الفريق شكرنا بعد المباراة على ما قدمناه خلالها".

وتجمد رصيد المصري عند 10 نقاط يحتل بهم المركز الرابع أثر خوضه لسبع مباريات.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للمصري خلال الموسم الجاري.