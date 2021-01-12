انتهت كأس إيطاليا - ميلان (0) (5-4) (0) تورينو.. ركلات الترجيح تقف مع الروسونيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وتورينو في دور الـ 16 من كأس إيطاليا 2020-2021.

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نهاية المباراة: ميلان 5-4 تورينو بركلات الترجيح

إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

بداية الشوط الإضافي الثاني

ق 92: تسديدة قوية من أندريا بيلوتي يتصدى لها تاتاروشانو حارس ميلان.

نهاية الشوط الثاني.. وإلى شوطين إضافيين.

ق 72: طرد جانلويجي دوناروما حارس ميلان من على مقاعد البدلاء بسبب اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح لياو.

ق 63: فرانك كيسي وثيو هيرنانديز يشاركان بدلا من دافيدي كالابريا وماتيو موساشيو.

ق 58: القائم الأيمن يمنع هدفا آخر لميلان بعد عرضية من الجهة اليسرى لكالابريا وترتطم بالقائم مرة أخرى.

ق 56: عرضية من رافائيل لياو إلى كالابريا الذي يسدد ويتصدى لها الحارس ومتابعة من براهيم دياز تصطدم بالقائم الأيمن.

ق 46: تغييران في ميلان: نزول هاوجي وتشالهان أوجلو وخروج كاستييخو وإبراهيموفيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة حقيقة على المرميين.

ق 20: محاولات من ميلان واستحواذ لكن دون خطورة.

بداية اللقاء