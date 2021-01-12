مونديال اليد - رئيس الوزراء يحضر التدريبات النهائية للمنتخب: الدولة والشعب ينتظران منكم الكثير

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 21:16

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - أشرف صبحي وزير الرياضة

زار مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الرياضة الصالة المغطاة باستاد القاهرة لمتابعة آخر الاستعدادت والتجهيزات النهائية لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021.

ثم توجه لحضور التدريبات النهائية للمنتخب المصري الذي يستعد للمشاركة في البطولة.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل جولته تكاتف مؤسسات الدولة لإنجاح البطولة التي يترقبها العالم سعيا للخروج بالمظهر اللائق الذي يليق باسم ومكانة مصر.

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يأتي ذلك في ظل التحديات التنظيمية والتي تتمثل في انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقدم دعما كبيرا ومتواصلا لإنجاح البطولة وتنظيمها في وقت قياسي من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

وقال مدبولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد: "لقد حرصت على التواجد معكم اليوم، وحضور التدريب الختامي، قبل انطلاق فعاليات البطولة غدا".

وأضاف "الدولة والشعب المصري ينتظران منكم الكثير، فالعبء والمسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، لكون البطولة تنظم على أرض مصر، والدولة لم تدخر جهدا لتوفير كافة الإمكانات، لتظهر البطولة بتنظيم عالمي يبهر كل دول العالم".

وأردف "رجال لعبة كرة اليد في مصر طول عمرهم من فترة طويلة مصدر فخر وإعزاز لمصر وللرياضة المصرية، ودائما ما تحقق كرة اليد المصرية انتصارات هائلة، ولدينا أمل كبير فيكم، وربنا يوفقكم، نحن جميعا في ظهركم، ومعكم، وندعو لكم الله بكل نجاح وتوفيق".

وشدد "كل تمنياتي لكم بالنجاح لترفعوا رأس مصر عاليا في هذه البطولة، ويكون حدثا تاريخيا حقيقيا نفاجئ به العالم كله، سواء في التنظيم أو في تميز الفريق المصري في هذه البطولة الهامة".

وأتم "ربنا يوفقكم ونكون معكم غدا على خير وتبدأوا مشواركم بكل نجاح".

مونديال اليد مصر 2021
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