تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش يقود الهجوم.. وعودة موساشيو بعد غياب 325 يوما

عاد زلاتان إبراهيموفيتش لقيادة هجوم ميلان أمام تورينو في دور الـ 16 لكأس إيطاليا، بشكل أساسي لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

ويظهر الأرجنتيني ماتيو موساشيو أساسيا لأول مرة مع ميلان منذ 325 يوما إذ تعود مشاركته الأخيرة كبديل في فبراير الماضي أمام فيورنتينا.

وغاب المدافع الأرجنتيني بسبب الإصابة لمعاناته من مشاكل في الكاحل.

وفضل ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري إراحة فرانك كيسي وأشرك دافيدي كالابريا في مركز الوسط إلى جوار ساندرو تونالي.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: بيير كالولو – ماتيو موساتشيو – أليسيو رومانيولي – ديوجو دالوت

الوسط: دافيدي كالابريا – ساندرو تونالي

أمامهم: براهيم دياز – رافائيل لياو – سامو كاستييخو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

وكان ميلان قد تفوق يوم السبت الماضي على تورينو بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وسيكون الفائز من مباراة اليوم على موعد في ربع النهائي مع الفائز من مباراة إنتر وفيورنتينا.