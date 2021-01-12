محمود علاء يغيب عن لقاء الزمالك والجونة.. وراحة للفريق حتى الجمعة

يغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن لقاء فريقه المقبل ضد الجونة للإيقاف وفقا للموقع الرسمي للنادي الأبيض.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وحصل محمود علاء على الإنذار الثالث له ضد المصري في سابع جولات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.

فيما حصل محمود علاء على الإنذارين السابقين أمام نادي مصر وطلائع الجيش في ربع ونصف نهائي كأس مصر للموسم المنصرم.

ونظرا لأنه تم فتح باب القيد للموسم الجاري قبل نهاية كأس مصر للموسم الماضي فتم ترحيل الإنذارات وفقا للائحة المسابقات.

وبما إنه مباراة الزمالك ونادي مصر كانت بعد فتح باب القيد فكانت هي تُعتبر المباراة الأولى للموسم الجديد بالنسبة للزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في 19 من شهر يناير الجاري في ثامن جولات الدوري.

في سياق آخر منح الجهاز الفني الفريق راحة سلبية من المران ليومين عقب الانتصار على المصري بهدف دون رد.

وسوف يستأنف الفريق مرانه بشكل اعتيادي يوم الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي يوم الجمعة القادم.