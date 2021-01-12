عمر السومة يجدد تعاقده مع أهلى جدة حتى 2024

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تمديد تعاقده مع هدافه التاريخي عمر السومة حتى صيف 2024.

تجديد تعاقد السومة يغلق الباب أمام رحيله خاصة أن عقده كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية العربية.

السومة البالغ 31 عاما هو الهداف التاريخي للدوري السعودي عبر تاريخه برصيد 128 هدفا وجميعها بقميص أهلي جدة.

ومنذ انضمامه من القادسية لأهلي جدة سجل السومة 173 هدفا في 197 مباراة بجميع المسابقات.

وقاد السومة أهلي جدة للعودة لمنصات التتويج والفوز بـ 4 ألقاب، لقب الدوري وكأس السوبر وكأس الملك وكأس الأمير.

وكان السومة قد بدأ مشواره مع فريق الفتوه السوري ثم إلى القادسية الكويتي والذي انتقل منه إلى أهلى جدة.