اللجنة الثلاثية توافق على الزيادة السنوية لرواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر

وافقت اللجنة الثلاثية المُديرة لاتحاد الكرة المصري على الزيادة السنوية لمرتبات أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري بنسبة 10%.

وجاء البيان كالآتي:

"وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على تنفيذ جميع بنود العقد المُوقع بين الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم والذي يتضمن زيادة سنوية في مرتبات أعضاء الجهاز قدرها 10‎%‎".

"يأتي ذلك في إطار احترام اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد حاليا للعقود التي أبرمتها الإدارات السابقة للاتحاد".

وبناءً على توجيهات حسام البدري المدير الفني لمنتحب مصر، تواجد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب، وسيد معوض وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال في مباراة الاهلي والإنتاج الحربي في الدوري.

ويحضر حسام البدري ومعه أحمد أيوب وأيمن طاهر مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في إطار متابعات مباريات الدوري.

وكان المنتخب الوطني قد تفوق على توجو ذهابا وإيابا مع البدري بهدف دون رد ذهابا و3-0 إيابا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري كلا من كينيا وجزر القُمر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في شهر مارس المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول بفارق الأهداف عن جزر القُمر برصيد 8 نقاط بعد مرور 4 جولات.

ويقود البدري المنتخب الوطني منذ سبتمبر 2019، إذ نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2.