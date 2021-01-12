مونديال اليد – انسحاب التشيك ومشاركة مقدونيا الشمالية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب التشيك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة منتخب مقدونيا الشمالية في كأس العالم بدلا من التشيك.

وجاء قرار عدم مشاركة التشيك بسبب إيجابية مسحة عدد كبير من لاعبي الفريق وتعذر وصوله إلى مصر للمشاركة في البطولة التي تنطلق غدا الأربعاء.

ويشارك منتخب مقدونيا الشمالية بدلا من التشيك في المجموعة السابعة مع مصر والسويد وتشيلي.

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وكان الاتحاد الدولي وضع عدة منتخبات كبدائل حال اعتذار أي منتخب عن عدم المشاركة وبالترتيب هم مقدونيا الشمالية وسويسرا وهولندا ومونتينجرو وأوكرانيا وصربيا.

وحال اعتذار مقدونيا الشمالية في أي وقت فيتم الانتقال لمنتخب سويسرا.

وينطلق المونديال بلقاء منتخب مصر أمام تشيلي.

وأصبح ذلك الانسحاب هو الأول لأي منتخب خلال البطولة التي تستمر فعاليتها حتى الـ31 من شهر يناير الجاري.

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