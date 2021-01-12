5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على المصري.. باتشيكو بالتخصص ودقة إمام عاشور

تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، وتواصل تألق إمام عاشور.

الزمالك فاز على المصري البورسعيدي 1-0 على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com خمسة أرقام تحققت من فوز الزمالك على المصري.

الأفضل

إمام عاشور أكثر من اعترض الكرة واستعادها من المصري لصالح لاعبي الزمالك برصيد 20 مرة في المباراة.

وكان ثاني أكثر لاعب استلم الكرة من زملائه برصيد 42 استلام ناجح بنسبة 100% بعد طارق حامد (52)

وثاني أكثر لاعب إكمالا للتمريرات الصحيحة في المباراة برصيد 46 تمريرة من 56، بعد طارق حامد 63 تمريرة صحيحة من 68.

إمام حصل على تقييم الأفضل من كوراستاتس بـ 7.7 من 10.

قذائف إمام عاشور

إمام عاشور الموسم الحالي في الدوري المصري سدد 7 تسديدات على مرمى الخصوم، سجل 3 أهداف منها 2 من خارج منطقة الجزاء.

و2 ارتدتا من القائم والعارضة، وكرة خارج المرمى، وأخرى تصدى لها الدفاع.

3 أهداف في مباراتين متتالتيين = 6 نقاط

video:1 #الزمالك يتخطي #المصري بصاروخية إمام عاشور ⚽️🚀🏹#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/irHqfhReJL — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 12, 2021

سر الـ 1-0

جايمي باتشيكو خلال ولايته في الزمالك قاد الفريق أمام الأبيض في 3 مواجهات وجميعها انتهت بالفوز 1-0.

في موسم 2014-15 فاز بهدف سجله باسم مرسي، وفي الموسم الماضي بركلة جزاء سجلها محمود علاء، واليوم بصاروخية إمام عاشور.

نظافة شباك

خرج الزمالك بشباك نظيفة للمباراة الرابعة هذا الموسم والثانية على التوالي، إذ استقبل فقط هدفين في مباراتي إنبي وبيراميدز.

ليصبح الزمالك ثاني أقوى دفاع في الدوري بعد الأهلي عقب مرور 6 مباريات، والأهلي له مباراة أقل واستقبل هدفا واحدا (قبل مباراة الإنتاج الحربي).

تمريرات

لاعبو المصري مرروا 600 تمريرة أمام الزمالك منها 497 صحيحة بنسبة دقة 83%، عدد التمريرات الصحيحة للفريق البورسعيدي أكبر من إجمالي تمريرات لاعبي الزمالك في المباراة (449 تمريرة منها 357 صحيحة).

وأصبح المصري تحت قيادة علي ثاني أكثر فريق إكمالا للتمريرات الصحيحة في الدوري برصيد 2713 تمريرة بعد مصر للمقاصة الموسم الحالي.