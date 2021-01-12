مؤتمر باتشيكو: لن أضم صفقات إلا في حالة واحدة.. وهذا سبب لعب بنشرقي كمهاجم

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 19:45

كتب : إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو - الزمالك

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام المصري اليوم وقدرته على اجتيازه خططيا.

وانتصر الزمالك على مضيفه المصري اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في سابع جولات الدوري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "خضنا اللقاء بشكل جيد خططيا والمصري كان منظما كذلك ولكن رغم ذلك كان من المكن أن يستقبلوا ثلاثة أهداف".

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وواصل "أعطينا الاستحواذ للمصري وقلت للاعبين سنفوز ببعض التفاصيل الصغيرة وطالبتهم بالتركيز والاهتمام بالتنظيم داخل الملعب".

وأضاف "ونجحنا في الشوط الثاني نخرج بهجوم منظم وليس مرتدات واستطعنا تسجيل هدفا، في المجمل لعبنا بصورة خططية جيدة".

وعن سبب تبديلاته وبقاء حمزة المثلوثي ومشاركة محمود علاء بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما" قال: "هناك مراكز حساسة في الملعب مثل حراسة المرمى ولو كنت استبدلت الظهير مع قلب الدفاع سأكون غيرت بذلك 50% من خط الدفاع".

وأكمل "لعبنا أمام المصري بدون تواجد الكثير من اللاعبين ولا نشتكي".

وعن سبب الدفع بأشرف بنشرقي كمهاجم صريح بدلا من جناح أيسر قال المدرب البرتغالي: "لم يكن بنشرقي سيساند أحمد أبو الفتوح دفاعيا بشكل جيد والناحية اليمنى للمصري قوية جدا".

أما عن إراحة محمود عبد الرازق "شيكابالا" أوضح "أحب أن يكون الجميع جاهزا للمشاركة وأرحت شيكابالا بعد مشاركته ضد طلائع الجيش ولعب اليوم كبديل لدقائق قليلة".

وبسؤاله عن الانتقالات الشتوية قال باتشيكو: "أي لاعب ينضم للزمالك لن يكون أساسي بسهولة لأن المتاح الآن مميز للغاية ولو لم نضم أفضل من المتاح فلن نجري صفقات".

ورفع ذلك الانتصار رصيد الزمالك إلى 16 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي وللأخير لقاء في وقت لاحق ضد الإنتاج الحربي.

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