مدحت عبد الهادي: اجتزنا كل الصعاب أمام المصري... ونتعامل مع اللاعبين المتاحين فقط

أشاد مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك بأداء لاعبي فريقه ورغبتهم الكبيرة في الفوز على المصري رغم الصغاب وضغط المباريات.

وانتصر الزمالك على مضيفه المصري اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في سابع جولات الدوري.

وتحدث عبد الهادي عقب المباراة قائلا: "أحيي كل اللاعبين على الإرادة والإصرار على تحقيق الفوز منذ بداية اللقاء والظهور بأداء ثابت رغم ضغط المباريات".

وواصل "مواجهة المصري كانت صعبة خاصة إننا خضنا اللقاء بعد يومين من مواجهة طلائع الجيش في السويس".

وأضاف "الزمالك لم يلعب ضد المصري بمهاجم صريح وحاولنا خلق هجمات واستغلال ثغرات دفاع المصري، وهدف إمام عاشور سيمنحه الكثير من الثقة خلال الفترة المقبلة".

وعن مصطفى محمد مهاجم الفريق قال عبد الهادي: "لا خلاف على مستوى اللاعب لكننا نتعامل مع اللاعبين الذين يتدربون ولائقون للمشاركة في المباريات لحين حسم مصطفى موقفه مع الإدارة".

ورفع ذلك الانتصار رصيد الزمالك إلى 16 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي وللأخير لقاء في وقت لاحق ضد الإنتاج الحربي.

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