أحمد ريان يخطف نقطة لـ سيراميكا كليوباترا من المقاولون بمباراته الـ 1000 في الدوري

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 19:07

كتب : إسلام أحمد

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب - الصورة من الحساب الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

تعادل يحمل الرقم 366 في الدوري المصري للمقاولون العرب والذي خاض اليوم مباراته رقم 1000 في الدوري المصري عبر 62 موسما مكتملا.

ذئاب الجبل اكتفوا بـ 309 انتصارا و325 هزيمة في مبارياته الألف منذ ظهوره في الدوري موسم 1978-79.

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في الثانية عشر ظهرا من 11 يناير 2021 أعلن نادي سيراميكا كليوباترا استعارة أحمد ياسر ريان من الأهلي.

وفي السادسة والنصف مساءً من اليوم التالي، -أي بعد 30 ساعة تقريبا- سجل أول أهدافه مع الفريق وخطف نقطة التعادل.

تعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 8 نقاط في المركز السابع بجدول الدوري من 6 مباريات.

بينما ارتقى المقاولون العرب للمركز الـ 16 برصيد 4 نقاط من 5 مباريات.

وصف المباراة

10 دقائق من بداية اللقاء واحتسب الحكم أحمد جمال ركلة جزاء لصالح أحمد ياسر ريان بعد تعرضه لعرقلة من فاروقا نور الدين.

وبعد 3 دقائق عاد الحكم من مطالعة تقنية الفيديو ليلغي قراره ويتراجع عن احتساب ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 31 ومن خطأ من محمد حسن في التمرير بمنتصف الملعب، توغل التونسي سيف الدين الجزيري إلى منطقة جزاء سيراميكا وأرسل عرضية أرضية إلى الكولومبي لويس إدوارد الذي سجل بسهولة الهدف الأول.

وليواصل الكولومبي سجله التهديفي المميز في الدوري، إذ لا يخسر الذئاب الجبل عندما يسجل، في 11 مباراة فاز الفريق في 10 وتعادل في 1، ورافعا رصيده إلى 12 هدفا مع المقاولون العرب في كل المسابقات.

في الشوط الثاني، أجرى هيثم شعبان تغييرات هجومية فأشرك شادي حسين وشريف دابو لتنشيط الهجوم.

في الدقيقة 57 سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون الثاني لكنه ألغي بداعي التسلل على الجزيري الذي أرسل العرضية وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

بدأ سيراميكا كليوباترا يهدد مرمى المقاولون العرب ويشدد من ضغطه، شادي حسين كاد أن يسجل التعادل بعد بينية متقنة من محمد إبراهيم لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 71.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 77 برأسية من أحمد ياسر ريان الخالي من الرقابة بعد متابعة رأسية أحمد أوفا، معلنا التعادل.

الدقائق الأخيرة شهدت شدا عصبيا من لاعبي الفريقين، وتعرض خالد صبحي مدافع سيراميكا للطرد عقب ضرب محمد سالم بدون كرة.

وأصبح صبحي ثاني لاعب يتعرض للطرد من سيراميكا في الدوري الموسم الحالي بعد محمد نبيل في مواجهة البنك الأهلي.

ومن ثم أطلق أحمد جمال صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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