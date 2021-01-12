تشكيل الإنتاج - باسم مرسي يقود الهجوم أمام الأهلي

أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري بملعب الأهلي we السلام.

ويقود باسم مرسي هجوم فريقه أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالآتي:

المرمى: أحمد يحيى.

الدفاع: السيد الشبراوي – محمد الشبيني – معاذ الحناوي – علي فتحي.

الوسط: مصطفى البدري – علاء سلامة – مصطفى الجمل – عبد الرحمن شيكا.

الهجوم: باسم مرسي – محمد فييرا.