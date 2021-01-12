تشكيل الأهلي - كهربا وأفشة أساسيان.. وبواليا يقود الهجوم ضد الإنتاج

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري بملعب الأهلي we السلام.

وغاب أفشة عن الظهور في تشكيل الأهلي الأساسي في الدوري منذ مواجهة غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري.

كما غاب كهربا عن الظهور أساسيا منذ مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة.

واستمر والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد في قيادة هجوم الفريق الأحمر للمباراة الثانية على التوالي بعد المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – والتر بواليا – كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد شريف – وليد سليمان – علي لطفي – صلاح محسن – سعد سمير – طاهر محمد – محمد هاني.