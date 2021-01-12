ليفاندوفسكي يكشف عن رهانه مع كلوب

كشف روبرت ليفاندوفسكي عن رهان خاضه مع يورجن كلوب عندما تدرّب تحت قيادته في بوروسيا دورتموند الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ

المهاجم الألماني تحدث عن موقف جمعه مع كلوب في 2010 أي بعد عامين من انضمامه لصفوف الفريق لـ "The Players’ Tribune" قائلا: "عندما وصلت إلى دورتموند كنت أتحدث الألماني بصعوبة".

وأضاف "أعرف كلمة شكرا لك بالألمانية، وكان الجو ممطرا والتدريبات مع كلوب كانت أكثر حدّة".

وأردف "كنت يائسا لأسجل أول أهدافي، يورجن تحداني، وفي الأشهر الأولى عقدنا رهانا، إذا سجلت 10 أهداف في الحصة التدريبية سيدفع لي 50 يورو، وإذ لم سأدفع المبلغ ذاته له".

وأتم "في الأسابيع الأولى، اضطررت للدفع كل مرة، وكان يضحك ثم بعد عدة اشهر انقبلت الطاولة، وصرت من أفوز بالأموال".

ليفاندوفسكي لعب 4 مواسم بقميص دورتموند سجل خلالها 103 هدفا في 187 مباراة بجميع المسابقات، وحصد 4 ألقاب قبل الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ في 2014 بعد نهاية تعاقده.