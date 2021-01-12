حسام عرفات يوضح لـ في الجول سبب لقطته المثيرة للجدل ضد بيراميدز: ليست منشطات

لقطة مثيرة للجدل كان بطلها حسام عرفات لاعب وادي دجلة قبل مشاركته بدقائق أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمس الإثنين.

حسام عرفات النادي : وادي دجلة وادي دجلة

اللقطة المثيرة للجدل ظهرت وكأنه يشرب شيء ما قبل مشاركته مباشرة وحاول زملائه إخفائه بينما كان يتناول ذلك المشروب المجهول فما الذي حدث؟

أجاب حسام عرفات لـFilGoal.com قائلا: "ظهرنا في الشوط الأول ضد بيراميدز بشكل غير جيد على الإطلاق لدرجة دفعت مدرب الفريق لصب غضبه علينا بين شوطي المباراة".

وواصل "في غرفة خلع الملابس قال لي المدرب إنني سأشترك في الشوط الثاني لتحسين الأداء الهجومي وذهبت لأجري عمليات الإحماء".

وأكمل حسام عرفات "بعض اللاعبين لدينا يشربون الشاي أو القهوة وأنا لا أشرب أي منهما، لذا بعدما أنهيت الإحماء تناولت أحد مشروبات الطاقة المصرح بها".

وشدد "زملائي حاولوا إخفائي كي لا نقوم بعمل إعلان للمشروب هذا كل ما في الأمر".

وعما أثير حول اتهامه بتناول المنشطات رد ضاحكا "طبيب الفريق لدينا يعمل في لجنة المنشطات في اتحاد الكرة فكيف أقوم بذلك التصرف؟ غير منطقي بالطبع وهذا كل ما حدث".

وشارك صاحب الـ30 عاما مع دجلة الموسم الجاري في ست مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.