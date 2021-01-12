انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1) (1) سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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نهاية اللقاء

ق 90: طرد خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا بعد ضرب لاعب المقاولون العرب دون كرة.

ق 77: جوووول التعادل أحمد ياسر ريان يتابع رأسية زميله داخل منطقة الجزاء ويسجل برأسيه هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا.

ق 71: بينية متقنة من محمد إبراهيم إلى البديل شادي حسين الذي سدد مباشرة لتمر كرته بجوار القائم الأيسر.

ق 57: هدف للمقاولون العرب سجله محمد حمدي زكي يُلغي بداعي التسلل على سيف الدين الجزيري الذي أرسل العرضية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جووول.. تمريرة خاطئة من محمد حسن في منتصف الملعب يستغلها سيف الدين الجزيري الذي يتوغل ويمرر عرضية للويس إدوارد ليسجل الأول.

ق 13: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء لصالح سيراميكا.

ق 10: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا حصل عليها أحمد ياسر ريان.

بداية اللقاء

في الدوري سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب
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