انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1) (1) سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 17:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.
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نهاية اللقاء
ق 90: طرد خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا بعد ضرب لاعب المقاولون العرب دون كرة.
ق 77: جوووول التعادل أحمد ياسر ريان يتابع رأسية زميله داخل منطقة الجزاء ويسجل برأسيه هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا.
ق 71: بينية متقنة من محمد إبراهيم إلى البديل شادي حسين الذي سدد مباشرة لتمر كرته بجوار القائم الأيسر.
ق 57: هدف للمقاولون العرب سجله محمد حمدي زكي يُلغي بداعي التسلل على سيف الدين الجزيري الذي أرسل العرضية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: جووول.. تمريرة خاطئة من محمد حسن في منتصف الملعب يستغلها سيف الدين الجزيري الذي يتوغل ويمرر عرضية للويس إدوارد ليسجل الأول.
ق 13: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء لصالح سيراميكا.
ق 10: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا حصل عليها أحمد ياسر ريان.
بداية اللقاء