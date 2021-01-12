انتهت في الدوري – المصري (0) - (1) الزمالك.. انتصار الفريق الأبيض

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 16:52

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري والزمالك في الجولة السابعة من الدوري والتي تقام على ملعب برج العرب.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدف دون رد.

ق90+1: مشاركة محمود علاء بدلا من أوباما.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: رأسية من أسامة فيصل ارتطمت في عارضة مرمى المصري.

ق86: تبديلان للزمالك بمشاركة شيكابالا وحسين فيصل بدلا من بنشرقي وزيزو.

ق80: أسامة فيصل يسجل هدفا ثانيا للزمالك ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق74: تبديل أول للزمالك بخروج عبد الله جمعة ومشاركة أسامة فيصل.

ق67: تبديلان لللمصري بمشاركة أوستن أموتو ومحمد عنتر بدلا من كريم العراقي وكازادي كاسينجو.

ق55: جووول بوووم إمام عاشور يسجل الهدف الأول للزمالك بتسديدة صاروخية بيمناه من على حدود منطقة الزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: مطالبات باحتساب ركلة جزاء للمصري بداعي لمس الكرة ليد محمد عبد الغني والحكم يأمر باستكمال اللقاء.

ق40: تسديدة على الطائر من بنشرقي لكنها مرت إلى خارج الملعب.

ق32: التهديد الأول من الزمالك بعد تسديدة من زيزو بيسراه مرت بجوار مرمى المصري.

ق31: كازادي يهدر فرصة تقدم المصري بعدما مرت تسديدته أعلى مرمى الزمالك.

ق12: التهديد الأول في المباراة بتسديدة قوية من عمر كمال مرت أعلى مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة.

الزمالك المصري في الدوري
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