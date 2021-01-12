رائعة فادي فريد تخطف نقطة للبنك الأهلي من سموحة

تعادل فريق سموحة مع ضيفه البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء.

وسجل أهداف سموحة حسام حسن ورجب نبيل، فيما سجل أحمد علي وفادي فريد أهداف البنك الأهلي.

بادر البنك الأهلي مضيفه بفرصة خطيرة للغاية بعد تمريرة بينية من وسط الملعب للطرف الأيسر وصلت إلى موسى دياوارا مهاجم البنك الأهلي الذي انطلق وانفرد بالهاني سليمان لكنه بالغ في الاحتفاظ بالكرة إلى أن اصطدمت قدمه بوجه الحارس.

وتوقفت المباراة لما يقرب من 3 دقائق لعلاج الهاني سليمان حارس سموحة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو في الدقيقة 43 وأنذر محمد مجدي مدافع البنك الأهلي مرتكب الخطأ، بعد تدخل على لاعب سموحة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

واتجه محمد كوفي مدافع سموحة السابق والبنك الأهلي الحالي لمنح حارسه محمود الزنفلي تعليمات حول أن سيسدد زميله السابق.

وسجل حسام حسن مهاجم سموحة الهدف الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 44.

الشوط الثاني كان هادئا حتى الدقيقة 62، حينما أوقف الحكم اللعب لاحتساب ركلة جزاء ضد أحمد جمال مدافع سموحة بعد تدخل على أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي.

وسجل أحمد علي هدف التعادل في الدقيقة 64 من نقطة الجزاء.

وكاد حسام حسن أن يسجل هدفا ثانيا له ولفريقه، في الدقيقة 82، بعد تمريرة رائعة من إسلام جمال إلى شريف رضا داخل منطقة الجزاء على الطرف الأيسر، ليرسلها رضا بعد تخطي الزنفلي حارس مرمى البنك، كعرضية إلى حسام حسن أمام منطقة الست ياردة، لكنه سددها بعيدا عن المرمى الخالي.

وسجل سموحة هدف التعادل بعد ركلة حرة مباشرة نفذها شريف رضا وأسكنها رجب نبيل الشباك برأسية متقنة في الدقيقة 85.

وبعد الهدف بدقيقة طرد الحكم أحمد العدوي، عادل مصطفى مدرب البنك الأهلي لاعتراضه.

وتعادل البنك الأهلي بهدف جميل للغاية، في الدقيقة 88، بعد تمريرة طولية من دفاعات البنك الأهلي أبعدها رجب نبيل مدافع سموحة برأسية لتصل أمام فادي فريد الذي سدد على الطائر لتسكن شباك الهاني سليمان.

وكاد سموحة أن يخطف نقاط المباراة كاملة في الدقيقة 94 بعد فرصة خطيرة لمحمد عبد المنعم ظهير سموحة الذي كان في مواجهة مباشرة من الطرف الأيمن مع الزنفلي حارس البنك، لكنه سدد الكرة ضعيفة ليمسكها الحارس.

ورفع هذا التعادل رصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الـ10 وارتفع رصيد سموحة لنفس عدد النقاط في المركز الـ11.