تشكيل المصري - عنتر على مقاعد البدلاء ورفعت وكاسينجو وعمر كمال يقودون الهجوم

دفع علي ماهر مدرب المصري بكازادي كاسينجو لقيادة خط هجوم فريقه في مواجهة الزمالك بالدوري المصري.

ويلعب عمر كمال عبد الواحد وسعيدو سمبوري وأحمد رفعت في خط الوسط الهجومي للفريق البورسعيدي.

ويواجه المصري نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المصري كل من أوستن أموتو وإسلام عطية ومحمد عنتر وحسين علي ومحمد جابر ومحمد صالح وحجاج عويس وأحمد دعدور وعلاء عطا.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – سعيدو سمبوري – عمر كمال – أحمد رفعت

الهجوم: كاسينجو