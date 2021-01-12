تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم أمام المصري وعبد الله جمعة جناح

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 16:06

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - بنشرقي

دفع جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بلاعبه أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم أوباما لقيادة خط الهجوم في مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة السابعة في الخامسة مساء الثلاثاء.

ويلعب في خط وسط الفارس الأبيض كل من طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي وعبد الله جمعة.

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ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد عواد ومحمود علاء وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وحسين فيصل وأسامة فيصل وأحمد عيد وعمر السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - زيزو –يوسف أوباما – عبد الله جمعة

خط الهجوم: بنشرقي

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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