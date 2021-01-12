مونديال اليد – مدرب ألمانيا لـ في الجول: لسنا مرشحين للقب.. ومصر لديها منتخب قوي

يرى ألفريد جيسلاسون المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة اليد أن فريقه ليس مرشحا للفوز بطولة العالم.

وتستضيف مصر، مونديال اليد للرجال في نسخته الـ27 من 13 وحتى 31 يناير من الشهر الحالي.

وقال جيسلاسون لـFilGoal.com: "علينا أن نتحدث بوضوح أننا غير مرشحين للحصول على اللقب في مصر".

وتعاني ألمانيا من عدة غيابات قبل البطولة. حيث يغيب كل من الظهيرين: فرانز سيميبر وفابيان فيدي للإصابة.

بالإضافة لاعتذار كل من: المهاجم هندريك بيكيلر، الظهير ستيفين واينهولد، المهاجم باتريك فينتشيك عن عدم المشاركة من البطولة خوفا من عدوى فيروس كورونا المستجد وحرصا على عائلاتهم.

وحول تعويض جيسلاسون للغيابات، قال: "تم تعويض أغلبهم بلاعبين شباب وصغار السن".

وتحدث عن استعدادات ألمانيا للبطولة، وقال: "بدأ الإعداد يوم 3 يناير الماضي، ولعبنا مباراتين وديتين ضد النمسا".

وعن رأيه في المجموعة، قال: "مجموعة مثيرة للغاية سيكون بها تحدي كبير ومبارياتها صعبة".

وتقع ألمانيا في المجموعة الأولى مع كل من: المجر وأوروجواي والرأس الأخضر، وقد تواجه ألمانيا منتخبات: إسبانيا، تونس، بولندا والبرازيل، إذا تأهلت ألمانيا للدور الثاني للبطولة.

وكان جيسلاسون قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق كييل الألماني عامي: 2010 و2012 ومع فريق ماجدبورج الألماني عام 2002.

وعن الفارق بين تحقيق كأس العالم ودوري الأبطال، قال: "لم أفز بكأس العالم بعد، لكن لكي تفوز بهما يجب على فريقك أن يلعب بمستوى مميز لفترة طويلة".

وبسؤاله عن إذا كان تدريب كييل جعل مهمته التدريبية للمنتخب الألماني أسهل، قال: "تدريب كييل لم يساعدني لأن كل لاعبي كييل لن يكونوا حاضرين في البطولة. ما ساعدني هو التدريب في الدوري الألماني لمدة 20 عاما وهو ما جعلني أعرف كل اللاعبين".

ودرّب جيسلاسون كييل من 2008 وحتى 2019 وحقق معهم لقب الدوري الألماني 6 مرات.

وتحول المدرب الإيسلندي للحديث عن منتخب مصر، وقال: "مصر لديها فريق قوي ومدرب جيد. في السنة الماضية حققوا لقب كأس العالم للشباب".

واستمر "أعتقد أنهم سيقدمون أداء متميز خلال البطولة".

وأتم مشيدا باللاعبين المصريين، قائلا: "هم رائعون للغاية وسيساعدون الفريق كثيرا".

ومثّل جيسلاسون الذي كان يلعب في مركز الظهير الأيسر، منتخب إيسلندا في 190 مباراة دولية سجل بها 542 هدفا.